2020/08/04 | 19:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل عراقي مصاب بإنفجار بيروت يروي لحظة حادثة المرفأ بتسجيل صوتي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/04 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل عراقي مصاب بإنفجار بيروت يروي لحظة حادثة المرفأ بتسجيل صوتي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل عراقي مصاب بإنفجار بيروت يروي لحظة حادثة المرفأ بتسجيل صوتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).