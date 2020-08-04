الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها الى خمس دول

2020/08/04 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية استئناف رحلاتها الجوية إلى إيطاليا وقبرص وكندا وماليزيا وتايلند في الأيام المقبلة بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وقالت الخطوط الملكية على موقعها الرسمي إنها ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى كل من إيطاليا وقبرص اعتبارا من السبت وإلى كندا في 13 من الشهر الحالي وماليزيا وتايلند […]

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