سقوط مئات الجرحى ودمار هائل جراء انفجار بيروت

2020/08/04 | 19:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد وزير الصحة اللبناني، الثلاثاء، وقوع عدد كبير من الجرحى جراء انفجار بيروت.وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر رقم 12، وهو مخزن للمفرقعات.وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت ووقع المئات من المصابين في كافة أنحاء العاصمة.وشمل الدمار المباني السكنية والسيارات والمتاجر.[…]

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