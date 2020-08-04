ديالى.. اعتقالات تطال أكثر من 20 مشغلا للمولدات الأهلية اثر المخالفات

2020/08/04 | 19:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، حصيلة الاعتقالات التي طالت اصحاب المولدات الاهلية خلال الساعات 24 الماضية.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ /المعلومة/، ان “الاجهزة الامنية اعتقلت اكثر من 20 شخصا من اصحاب المولدات الاهلية المخالفين لانظمة التشغيل اليومي البالغة 17 ساعة وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية والبالغة 6 الاف دينار للامبير”.[…]

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