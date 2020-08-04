سقوط مئات الجرحى ودمار هائل جراء انفجار بيروت

2020/08/04 | 20:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمتابعة_اين]أكد وزير الصحة اللبناني، الثلاثاء، وقوع عدد كبير من الجرحى جراء انفجار بيروت.

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