ديالى.. اعتقالات تطال أكثر من 20 مشغلا للمولدات الأهلية اثر المخالفات

2020/08/04 | 20:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ[ديالى_اين]علن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، حصيلة الاعتقالات التي طالت اصحاب المولدات الاهلية خلال الساعات 24 الماضية.

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