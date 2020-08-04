اعداد كبيرة من الاصابات .. الصحة اللبنانية في اول تصريح عن ما اسفر

2020/08/04 | 20:09 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وخلف أضرارا كبيرة.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا"، مضيفا أنه "اوعز إلى المستشفيات بمعالجة المصاب...

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