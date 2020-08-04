اسعار الذهب تعزز مكاسبها لأكثر من 27 دولاراً خلال تعاملات اليوم

2020/08/04 | 20:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة عززت أسعار الذهب مكاسبها لأكثر من 27 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتجاوز مستوى 2014 دولارا لأول مرة بدعم مخاوف استمرار الركود الاقتصادي العالمي جراء أزمة الوباء.وارتفعت أسعار المعدن الأصفر مع تحول الدولار الأمريكي للهبوط خلال التعاملات رغم بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من […]

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