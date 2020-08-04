2020/08/04 | 20:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير العراق في الاردن: 32 اصابة بكورونا لابناء الجالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/04 | 20:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير العراق في الاردن: 32 اصابة بكورونا لابناء الجالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير العراق في الاردن: 32 اصابة بكورونا لابناء الجالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).