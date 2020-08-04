هبوط كبير يخيم على الاسهم الاوروبية في ختام التعاملات مع ترقب لنتائج اعمال الشركات

2020/08/04 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب مجموعة من نتائج أعمال الشركات.وتراجعت أسهم الرعاية الصحية بنحو 1.3 بالمائة لتقود خسائر البورصات الأوروبية، في حين ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.4 بالمائة.وأعلنت شركة “بي.بي” خسارة بقيمة 6.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام […]

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