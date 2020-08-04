رغم إصابات كورونا.. لا تغيير على موعد مباراة العراق وسوريا

2020/08/04 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان مباراة المنتخب الوطني الودية امام سوريا لن تؤجل وستقام في موعدها المحدد خلال شهر أيلول المقبل.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس لـ /المعلومة/ إن “المباراة الودية امام سوريا ستقام في موعدها المحدد بأربيل دون تأجيل”.وأضاف ان “المباراة تسبقها إجراءات طبية وبروتوكولات بالإضافة الى ان […]

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