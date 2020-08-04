سائرون: دعوة الكاظمي للانتخابات المبكرة مشروع سياسي

2020/08/04 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الثلاثاء، دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران للعام المقبل بانها مشروع سياسي لتخفيف الضغط الجماهيري عن الحكومة.وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، انه “لا يوجد في الدستور العراقي نص يشير الى وجود انتخابات مبكرة، حيث ان المادة 64 […]

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