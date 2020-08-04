الكاظمي يزور ضريحي الإمامين موسى الكاظم وأبي حنيفة النعمان في الكاظمية والأعظمية

2020/08/04 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جولاته الميدانية للتعرف عن قرب على مشاكل المواطنين.

الكاظمي أجرى زيارة الى ضريحي الإمامين، موسى بن جعفر الكاظم ومحمد بن علي الجواد في الكاظمية، وضريح الإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية، حيث التقى مشايخ وعلماء المجمع الفقهي العراقي، مثمناً جهودهم ودورهم في تعزيز السلام المجتمعي واستقرار البلاد.

رئيس مجلس الوزراء ناقش خلال لقائه السيد حسين الصدر، العمل على إصلاح الحال وخير الناس والرشاد في رعاية شؤونهم.

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