التحالف الفرنسى المصرى وأمن المتوسط الكبير - عبدالجواد سيد

2020/08/04 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجواد_سيد التحالف الفرنسى المصرى، وأمن المتوسط الكبير أثارت التدريبات البحرية الفرنسية المصرية المفاجئة، التى جرت فى 25 يوليو الماضى هذا ، التساؤل، وربما الحيرة أيضاً ، لدى المتابعين للشأن المصرى، ورئيسه الديكتاتور الغامض المحير ، عبدالفتاح السيسى، الذى لايعلم إلا الله ماذا يدور فى عقله ، وإلى أى معسكر ينتمى فعلاً ، كيف هكذا أصبحت فرنسا فجأة حليفاً إستراتيجيا ......





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