2020/08/04 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناصر_بن_رجب صدرت منذ بضعة أيّام، عن منشورات دار الجمل، ترجمتي إلى العربيّة لكتاب المؤرِّخة الفرنسيّة جاكلين الشابّي تحت عنوان "رَبُّ القَبائل، إسلام محمّد" (Le Seigneur des tribus, l’Islam de Mahomet )، وللتّعريف قليلا بهذه الدّراسة المهمّة جدّا والمتفرِّدة حسب اعتقادي في مجال البحوث التي تهتمّ بنشأة الإسلام الأولى ودعوة محمّد بين قبائل غرب الجزيرة العربيّة، أقدِّم لقرّاء الحوار توطئة المؤلِّفة للطّبعة الفرنس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رَبُّ القَبائل، إسلام محمّد - ناصر بن رجب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رَبُّ القَبائل، إسلام محمّد - ناصر بن رجب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).