2020/08/04 | 20:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرصد العراقي للحريات الصحفية يحصل على أسماء الصحفيين العراقيين الذين صادف وجودهم قرب إنفجارات بيروت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/04 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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