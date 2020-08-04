2020/08/04 | 20:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث مباشر من مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم.. فرق الإسعاف تحاول الإنقاذ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/04 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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