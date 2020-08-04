أول تعليق من البنتاغون على انفجار بيروت

2020/08/04 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

ادلت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، بأول تعليق على انفجار بيروت.وقالت المتحدثة باسم البنتاغون في تصريح لوسائل اعلام اميركية، "نراقب تطورات الانفجار في ⁧ بيروت، ولكن ليس لدينا ما نقدمه بخصوص سبب الانفجار أو آثاره".

وتابعت "نشعر بقلق بالغ لوقوع خسائر في الأرواح من جراء الدمار الكبير".

وافادت ’’رويترز’’، اليوم الثلاثاء، بحصيلة اولية للانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.ونقلت وكالة الاخبار العالمية، عن مصادر أمنية وطبية ان "الحصيلة الاولية للانفجار في بيروت تشير الى مقتل 10 على الأقل".

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في وقت سابق، إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات وهناك عدد كبير من الإصابات.وذكرت مصادر أمنية لبنانية لوسائل اعلام، أن "الحادث ناجم عن انفجار عدد هائل من المفرقعات المخصصة للمناسبات في وقت واحد".

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بغداد اليوم- بغداد

قال محافظ بيروت مروان عبود، اليوم الثلاثاء، ان نصف بيروت الادارية تعرضت لدمار كبير جداً.

وذكر عبود، في تصريحات صحفية، أن "الانفجار أشبه بتفجير هيروشيما ونكازاكي"، مبينا أن "المدينة الآن منكوبة وحجم الأضرار هائل&quo

بغداد اليوم _ متابعة

قال مدير مدير الامن العام في لبنان، اللواء عباس ابراهيم، اليوم الثلاثاء، إن ما حدث ببيروت لم يكن انفجاراً لمفرقعات.

وذكر اللواء عباس ابراهيم، في تصريحات صحفية، أن "ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار

بغداد اليوم _ متابعة

قال محافظ مدينة بيروت، مروان عبود، اليوم الثلاثاء، تعليقا على الانفجار الذي هز العاصمة، إن بيروت الآن مدينة منكوبة وحجم الأضرار هائل.

وذكر عبود، في تصريحات صحفية، أن "الانفجار أشبه بتفجير هيروشيما ونكازاكي"،

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