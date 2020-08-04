2020/08/04 | 20:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروجه مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، كتابًا "شديد اللهجة" إلى وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، على خلفية قضية الطائرة التي تأخرت عن موعد إقلاعها إلى بيروت، الأسبوع الماضي، فيما كشف جانبًا من نتائج التحقيق في الحادثة.

وشخّص الكتاب الذي حصل "الترا عراق" على نسخة منه، الثلاثاء 4 آب/أغسطس، جملة مخالفات منها تكليف علي محسن هاشم بمهام مدير الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، و"استغلال" نجل شقيق الوزير أحمد عاصم حسين بندر، لنفوذه في عرقلة إقلاع الطائرة.

وأشار الكتاب، إلى أن نتائج التحقيق في الحادثة أثبت استغلال نجل شقيق الوزير لسلطة الوزير بالتعاون من مدير محطة بغداد قحطان محمود إسماعيل الذي خالف التعليمات بالدخول إلى قمرة قيادة الطائرة بعد الوقت المحدد، وإخفاق مسلم أحمد حمادي مسؤول أمن الطائرة الذي سمح لمدير المحطة بالدخول والكلام مع كابتن الطائرة.

وشدد الكتاب، على ضرورة التحقيق ومحاسبة كل من تسبب بتأخير الرحلة، بأقصى العقوبات، كما نص على قرار يقضي بإنهاء تكليف أحمد عاصم حسين (نجل شقيق الوزير) من مهامه مع وزير النقل وإعادته إلى وظيفته السابقة فورًا مع إحالته إلى التحقيق.

ووجه مكتب الكاظمي، بالالتزام التام والكامل بالتوقيتات حسب الجداول الزمنية المقررة للرحلات الجوية، لمنع تكرر ذلك، مع عدم الاكتفاء بتوجيه إنذار إلى الشركة المسؤولة عن إدارة صالة رجال الأعمال والشخصيات، ومتابعة الإجراءات ومحاسبة المقصرين.

من جانبه نفى وزير النقل، علاقة نجل شقيقه بالقضية، مؤكدًا في تصريح، أن "ابن شقيقه كان ضمن المسافرين الذين تأخروا بسبب عدم وصول الوفد من صالة الـ (في آي بي)".

وقال الوزير، إن "هنالك حملة إعلامية منظمة تمارس ضده من قبل جهة سياسية تضررت لما قام به من إصلاحات في وزارة النقل".

ووقعت الحادثة، ظهر الخميس الماضي 30 تموز/يوليو، حيث اضطر وزير النقل ناصر الشبلي، إلى التدخل شخصيًا، للاطلاع بشكل مباشرة على ملابسات حادثة تأخير رحلتي تركيا ولبنان و"الوقوف على أسباب التأخير وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة التي تعكر صفو رحلات المسافرين"، وفق بيان للوزارة صدر حينها.

وعبرت سلطة الطيران المدني العراقي، الخميس، عن أسفها لتأخر مسافري رحلة الخطوط الجوية العراقية بالرقم IA131 المتجهة من بغداد إلى بيروت، مؤكدة أنها فتحت تحقيقًا في القضية ولن تستثني في إجراءتها أية جهة، مؤكدة في بيان، "توجيه إنذار الى الشركة المسؤولة عن إدارة صالة رجال الأعمال والشخصيات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الكاظمي "يقرِّع" وزير النقل ويعاقب نجل شقيقه.. كيف رد الشبلي؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الكاظمي "يقرِّع" وزير النقل ويعاقب نجل شقيقه.. كيف رد الشبلي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).