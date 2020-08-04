2020/08/04 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “تويتر”، الثلاثاء، أنها تواجه غرامة مالية تصل إلى 250 مليون دولار، من قبل هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية.وذكرت الشركة في بيان، “أنها تلقت في يوم 28 تموز مسودة شكوى من هيئة التجارة الاتحادية تزعم انتهاك الشركة اتفاقها معها في عام 2011، بحسب موقع “إنغادجيت”.وتتعلق الاتهامات باستخدام الشركة لأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرامة قدرها 250 مليون دولار تنتظر “تويتر” وكالة تقدم الاخبارية.

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