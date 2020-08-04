صحة الكرخ توضح الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المناطق التابعة لها

2020/08/04 | 20:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اوضحت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الثلاثاء، الموقف الوبائي للاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا في مناطقها.وذكرت الدائرة في بيان تلقته /المعلومة/، ان الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم جاء كالاتي:- الاصابات […]

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