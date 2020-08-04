2020/08/04 | 20:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الثلاثاء، عن تشكيل غرفة استخبارات مشتركة في 3 محافظات.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي يدرك اهمية التنسيق الاستخباري في الحرب على تنظيم داعش في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين لافتا الى ان الحشد شكل غرفة عمليات مشتركة معنية بالاستخبارات بالتنسيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يكشف عن تشكيل غرفة “استخبارات مشتركة” في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يكشف عن تشكيل غرفة “استخبارات مشتركة” في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).