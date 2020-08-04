2020/08/04 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل يبحث خطط تفعيل النقل الداخلي في نينوى سيطرة مفتول تواصل جباية الأتاوات من سواق المركبات بغداد – قصي منذر كركوك -الزمان ناشد سواق المركبات وشاحنات الحمل العاملة على طريق بغداد كركوك اربيل ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، متابعة ملف سيطرة الجباية بمفتول قرب طوز خورماتو.ويقوم مجهولون باستيفاء أتاوات (خاوة) من مركبات الحمل تصل الى […]

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