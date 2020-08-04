2020/08/04 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدى تموز – بولص الآشوري بالجبهة الاتحاد الوطني العراقي انتصرت الثورة، ثورة 14 من تموز 1958 الخالدة بانجازاتها الكبيرة ، غيرت النظام السياسي من الملكي الى الجمهوري ، والاقتصادي خروج من الاسترليني، والاجتماعي اصدار دستورها المدني وحدت بين العراقيين، والثقافي ولد اتحاد الادباء العراقيين ونقابة الصحفيين العراقيين، ونالت المرأة حقوقها باصدار قانونها واطلقت سراح المعتقلين […]

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