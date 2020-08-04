2020/08/04 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصر الأخلاق بيد الدولة – عبد الحميد الصائح لقاء السيد مصطفى الكاظمي مع الشاب الذي عُذّب وأهين من قبل منتسبين في (حفظ القانون!) لقاءٌ كريم يعكسُ أخلاقة الشخصية الرفيعة قبل مسؤوليته الرسمية .إنه عزاء لجميع ضحايا التعذيب في العراق،وإشارة بليغة نتمنى أن نُحدِثَ تغيراً في سلوك المنتسبين للأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على هيبتها واحترامها […]

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