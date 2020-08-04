مايكل لينك و«إسرائيل»

2020/08/04 | 20:45 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن عقوبات «إسرائيل» الجماعية بحق الفلسطينيين غير قانونية، وإهانة للعدالة ولسيادة القانون (الدولي)، وتنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان «هذا ما قاله البروفيسور مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جاء ذلك في تقريره السنوي الذي قدّمه في 16 يوليو / تموز 2020 بخصوص سياسة «العقاب الجماعي» التي […]

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