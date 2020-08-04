هل يتجه العراق إلى انتخابات مبكرة؟

2020/08/04 | 20:45 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزدادُ ارتباط الوضع السياسي بالوضع الأمني في العراق، وبما أن حبل الأمن ما زال مضطرباً، فإن تعقيدات الوضع السياسي لا تفارق المشهد، مع إضافة بالغة الأهمية تمثل بصيص أمل، وهي كون رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عازماً على استعادة الدولة، وبسط سيادة القانون، ويتعزز هذا الأمل بالتفاهم القائم بين رئيس السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية برهم صالح.[…]

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