نظرة على الإعلام العربي

2020/08/04 | 20:45 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحتْ جائحة «كورونا»، وتداعياتها الاقتصادية الموجعة، في ترك أثر بالغ في مسيرة الإعلام العربي، وهو أمر عمّق أزمات هذا الإعلام، لكن الأخبار الجيدة تكمن فى أن الإدراك السياسي لأهمية تلك الصناعة ما زال يحول دون انهيارها.ويمكن القول إن الواقع الإعلامي العربي أظهر استيعاباً واضحاً لثورة الاتصالات، وبرهن على امتلاكه قدراً من المرونة لتوفيق أوضاعه، […]

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