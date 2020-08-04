وزير الداخلية اللبناني ينهي التكهنات بشأن السبب الرئيس لإنفجار بيروت

2020/08/04 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقال وزير الداخلية اللبناني، اليوم الثلاثاء، ان موادا شديدة الانفجار تم مصادرتها منذ سنوات انفجرت في أحد المستودعات بمرفأ العاصمة بيروت.

يتبع..

وقال محافظ بيروت مروان عبود، اليوم الثلاثاء، ان نصف بيروت الادارية تعرضت لدمار كبير جداً.

وذكر عبود، في تصريحات صحفية، أن "الانفجار أشبه بتفجير هيروشيما ونكازاكي"، مبينا أن "المدينة الآن منكوبة وحجم الأضرار هائل".وقال مدير مدير الامن العام في لبنان، اللواء عباس ابراهيم، اليوم الثلاثاء، إن ما حدث ببيروت لم يكن انفجاراً لمفرقعات.

وذكر اللواء عباس ابراهيم، في تصريحات صحفية، أن "ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ سنوات".

وأضاف اللواء ابراهيم: "لا يمكن استباق التحقيق في الانفجار والأجهزة الأمنية ستحدد طبيعته"، مبينا أن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية ويبدو تفجير ناتج عن مواد شديدة الانفجار".

وقال محافظ مدينة بيروت، مروان عبود، اليوم الثلاثاء، تعليقا على الانفجار الذي هز العاصمة، إن بيروت الآن مدينة منكوبة وحجم الأضرار هائل.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في وقت سابق، إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات وهناك عدد كبير من الإصابات.

وذكرت مصادر أمنية لبنانية لوسائل اعلام، أن "الحادث ناجم عن انفجار عدد هائل من المفرقعات المخصصة للمناسبات في وقت واحد".

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