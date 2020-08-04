القيادة الاميركية المركزية الوسطى تعلق على انفجار بيروت والخارجية تطرح خيار المساعدة

2020/08/04 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

علقت القيادة الاميركية المركزية الوسطى، الثلاثاء، على انفجار بيروت، فيما طرحت وزارة الخارجية الاميركية خيار المساعدة.

وقالت الخارجية الامريكية في تصريحات لوسائل اعلام اميركية، "نتابع عن كثب تقارير انفجار بيروت ونحن على استعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة".واضافت، "نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية اللبنانية لتحديد ما إذا كان أي مواطن أميركي قد أصيب جراء الانفجار".

من جهتها قالت القيادة الأميركية الوسطى، "نحن على علم بالانفجار ونشعر بالقلق من الخسائر المحتملة في الأرواح بسبب مثل هذا الانفجار الهائل".

قبلها ادلت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، بأول تعليق على انفجار بيروت.وقالت المتحدثة باسم البنتاغون في تصريح لوسائل اعلام اميركية، "نراقب تطورات الانفجار في ⁧ بيروت، ولكن ليس لدينا ما نقدمه بخصوص سبب الانفجار أو آثاره".

وتابعت "نشعر بقلق بالغ لوقوع خسائر في الأرواح من جراء الدمار الكبير".

وافادت ’’رويترز’’، اليوم الثلاثاء، بحصيلة اولية للانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.ونقلت وكالة الاخبار العالمية، عن مصادر أمنية وطبية ان "الحصيلة الاولية للانفجار في بيروت تشير الى مقتل 10 على الأقل".

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في وقت سابق، إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات وهناك عدد كبير من الإصابات.وذكرت مصادر أمنية لبنانية لوسائل اعلام، أن "الحادث ناجم عن انفجار عدد هائل من المفرقعات المخصصة للمناسبات في وقت واحد".

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بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الداخلية اللبناني، اليوم الثلاثاء، ان موادا شديدة الانفجار تم مصادرتها منذ سنوات انفجرت في أحد المستودعات بمرفأ العاصمة بيروت.

يتبع..

وقال محافظ بيروت مروان عبود، اليوم الثلاثاء، ان نصف بيروت الادارية تعرضت لدمار كب

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل اعلام محلية في لبنان، الثلاثاء، بوفاة أمين عام حزب الكتائب، نزار نجاريان، جراء انفجار ميناء بيروت مساء اليوم.

وافادت ’’رويترز’’، بحصيلة اولية للانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبناني

بغداد اليوم- بغداد

قال زعيم تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، انه يتابع بقلق بالغ تداعيات الانفجارات التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتب في تغردية له على ’’تويتر’’، "نتابع بقلق بالغ تداعيات الانفجارات التي

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