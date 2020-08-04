فيسبوك وإنستغرام تحظران فكاهيا فرنسيا لهذا السبب

2020/08/04 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت منصتا فيسبوك وإنستغرام يوم أمس الاثنين، حظر الفكاهي الفرنسي ديودونيه بصورة دائمة ونهائية، بسبب نشره مواد تتضمن محتوى ساخرا من ضحايا محرقة اليهود.وهذا الحظر ليس الأول الذي يطال ديودونيه، إذ سبق أن أغلقت “غوغل” حسابه على شبكة “يوتيوب” التابعة لها في نهاية يونيو الماضي، بسبب ما رأت فيه من “انتهاكات متكررة” لأنظمة شبكة البث التدفقي.وكان لدى …

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