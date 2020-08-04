خلال 24 ساعة… حالات الشفاء تقترب من مجموع الاصابات بكورونا في الكرخ

2020/08/04 | 21:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ الموقف الوبائي لفيروس كورونا مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:- وجاءت الاصابات الدجديدة 330 وتوزيعها كالتالي: أبو دشير——— 10 أبو غريب ——— 2 الإسكان———- 4 الاعلام———– 7 البياع———— […]

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