وفاة امين عام حزب الكتائب اللبنانية بإنفجار مرفأ بيروت

2020/08/04 | 21:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بيروت أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوفاة أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" نزار نجاريان إثر الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء بمرفأ بيروت.لكن لم يصدر حتى الساعة عن حزب الكتائب أي إعلان رسمي.ونقلت رويترز عن مصادر أمنية وطبية لبنانية قولها إن هناك 10 قتلى على الأقل جراء الانفجار، فيما أكد وزير الصحة حمد حسن أن هناك عددا كبيرا من الإصابات.ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية، بينما قال مدير عام الجمارك بدري ضاهر بوقت لاحق إن مادة النيترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.

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