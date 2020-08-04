الحكيم يغرد بشأن انفجار بيروت: نطالب المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب لبنان

2020/08/04 | 21:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد غرد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، على انفجار مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية.وقال الحكيم في تغريدة عبر تويتر: "نتابع بقلق بالغ تداعيات الانفجارات التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت والتي خلفت العديد من الضحايا فضلا عن دمار هائل في موقع الانفجارات المتتالية".واضاف: "واذ نتقدم للحكومة اللبنانية وشعبها الشقيق سيما ذوي الضحايا بأحر التعازي والمواساة ، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب لبنان ومساندته في محنته".

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