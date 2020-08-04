2020/08/04 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرائق كبرى تجتاح بساتين بهرز بديالى ديالى ـــ سلام الشمري ..كشفت ناحية بهرز في محافظة ديالى، عن ان الحرائق التي اجتاحت بساتينها هي الأكبر ولم تحدث سابقا بالإطلاق.وقال مدير الناحية نزار اللهيبي لــ(الزمان) امس، إن ( الحرائق الكبيرة التي اجتاحت بساتين بهرز في الاسابيع الماضية التهمت من 200 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرائق كبرى تجتاح بساتين بهرز بديالى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرائق كبرى تجتاح بساتين بهرز بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).