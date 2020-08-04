2020/08/04 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرؤساء الثلاثة يتبادلون تهاني العيد داخلياً وخارجياً أربيل تبارك بالأضحى وتتمنى مفاوضات مثمرة مع بغداد بغداد- عبد اللطيف اللموسوي تبادل الرؤساء الثلاثة التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى داخليا وخارجيا كما تقدموا بالتهنئة للشعب العراقي بالمناسبة.وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس ان رئيس الجمهورية برهم صالح تبادل التهاني مع عدد من […]

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