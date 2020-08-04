2020/08/04 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني نمساوي من أصل عراقي يناشد فيينا البت بملفات اللاجئين المتأخّرة نقابة المحامين تتطوّع لإقامة دعاوى للفتى ضحية إعتداء مفرزة حفظ القانون بغداد – الزمان قررت نقابة المحامين العراقيين تأليف فريق من اعضائها لإقامة الدعاوى القضائية الخاصة بالفتى الذي ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي وقع عليه الظلم والتشهير من قوات […]

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