2020/08/04 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أكدت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، ، ان ” مادة الاوكسجين متوفرة وبكميات مناسبة ، ولا توجد أي مشكلة تواجه القطاع الصحي في المحافظة بهذا الخصوص في ظل أزمة فيروس كورونا “.وقال المكتب الاعلامي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الدائرة مستمرة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تؤكد عدم وجود شحة بمادة الأوكسجين في مؤسساتها الصحية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تؤكد عدم وجود شحة بمادة الأوكسجين في مؤسساتها الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).