2020/08/04 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام لبنانية، بمقتل أمين عام حزب “الكتائب اللبنانية” نزار نجاريان إثر الانفجار الذي وقع عصر اليوم الثلاثاء بمرفأ بيروت.وقالت قناة “أل بي سي” اللبنانية إن نجاريان توفي متأثرا باصابته في رأسه داخل البيت المركزي للكتائب جراء انفجار مرفأ بيروت.ونقلت رويترز عن مصادر أمنية وطبية لبنانية قولها إن هناك 10 قتلى على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل أمين عام حزب “الكتائب اللبنانية” بانفجار مرفأ بيروت وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل أمين عام حزب “الكتائب اللبنانية” بانفجار مرفأ بيروت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل أمين عام حزب “الكتائب اللبنانية” بانفجار مرفأ بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).