2020/08/04 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الصحة اللبناني: 27 قتيلاً و أكثر من 2500 جريح

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الصحة اللبناني يعلن عن الحصيلة الرسمية الاولية لقتلى وجرحى انفجار بيروت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الصحة اللبناني يعلن عن الحصيلة الرسمية الاولية لقتلى وجرحى انفجار بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).