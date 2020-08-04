بالصور: السراي الحكومي اللبناني بعد الانفجار

2020/08/04 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الصحة اللبناني: 27 قتيلاً و أكثر من 2500 جريح

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، أن السلاح الاقتصادي في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها تركيا، هو الأمثل لمواجهة انتهاكاتها في شمال البلاد.

وقال كاطع الركابي، في حديث لـ(بغداد ال

بغداد اليوم - بيروت

تداول اللبنانيون ، تغريدة للمغني الاماراتي حسين الجسمي تحدث فيها عن لبنان قبل الانفجار الهائل.

وقال الجسمي بتغريدة نشرت في 2 آب الجاري "أنا أحب لبنان لتخلص الدني".

وغالباً ما يربط العرب أحداث تقع في بلدانهم

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