بالفيديو .. العميد رسول يكشف سبب الإنفجارات بمعسكرات عراقية

2020/08/04 | 21:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف العميد يحيى رسول المتحدث بإسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية طبيعة الإنفجارات التي حصلت مؤخراً في عدد من المعسكرات التابعة للقوات المسلحة ...

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