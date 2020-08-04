لبنان يعلن الحداد الوطني غدًا

2020/08/04 | 21:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.كما تفقد دياب يرافقه وزيرا الداخلية والبلديات محمد فهمي والأشغال ميشال نجار، موقع الانفجار في مرفأ بيروت.وأدى الانفجار الكبير الذي هز مدينة بيروت اليوم الثلاثاء، إلى سقوط مئات الجرحى وعدد من القتلى.كما أدى إلى وقوع […]

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