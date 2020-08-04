2020/08/04 | 21:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توفي الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان إثر إصابته في رأسه داخل البيت المركزي للكتائب من جراء الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عصر اليوم.وأدى الانفجار الكبير الذي هز مدينة بيروت اليوم الثلاثاء، إلى سقوط مئات الجرحى وعدد من القتلى.كما أدى إلى وقوع اصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات في العاصمة بيروت، نتيجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الأمين العام لحزب الكتائب متأثرا باصابته جراء انفجار بيروت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الأمين العام لحزب الكتائب متأثرا باصابته جراء انفجار بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).