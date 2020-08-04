الصحة اللبنانية: مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 3000 في انفجار بيروت

2020/08/04 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 3000 في انفجار مرفأ بيروت.

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