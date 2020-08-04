موقف وبائي “مرتفع” للاصابات بكورونا في كردستان وتسجيل 12 حالة وفاة جديدة

2020/08/04 | 22:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، تسجيل 12 وفاة و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تعافى 138 مريضاً من الوباء خلال 24 ساعة الماضية.وجاء في بيان للوزارة، بشأن الموقف الوبائي للساعات الاربع والعشرين الماضية، انها حجرت 56 شخصا جديدا ليضافوا الى 791 اخرين في 15 مكانا مختلفا […]

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