توضيح من هيئة الإعلام بعد معلومات عن توجه لإغلاق

2020/08/04 | 22:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة الإعلام والاتصالات نيتها إغلاق محطات تلفزيونية (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، الثلاثاء، توضيحًا حول ماتم تداوله بشـأن نوايا إغلاق أو إيقاف بث قنوات فضائية تابعة إلى جهات موالية لإيران.

وقال مدير تنظيم المرئي والمسموع في الهيئة حسين زامل في بيان مقتضب 4 آب/أغسطس، إن "ما نشر على موقع المركز الخبري ومجاميععلامية كثيرة بخصوص نية هيئة الاعلام والاتصالات إغلاق أو إيقاف بث قنوات فضائية خبر غير صحيح ولا وجود له"، عادّاً ذلك "مجرد ادعاءات إعلامية".

وتحدثت مصادر صحافية عن نية الهيئة إغلاق محطات "العهد والاتجاه وأفاق"، وهي محطات تدار من قبل جهات سياسية وفصائل مسلحة موالية لإيران، بحجة تلقيها تمويلاً من خارج البلاد.

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