عبد الوهاب الساعدي يكشف عن مشاريع جهاز مكافحة الإرهاب

2020/08/04 | 22:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحذر رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، الثلاثاء، من "شائعات" تستهدف الجهاز، فيما أفصح عن مشاريع مستقبلية تخص منتسبي الجهاز وخاصة ذوي الضحايا والجرحى.

وقال الجهاز في بيان، 4 آب/أغسطس، إن "رئيسه الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي زار مقر قيادة قوات مُكافحة الإرهاب وقيادة العمليات الخاصة الأولى"، مبيناً ان "الساعدي تفقد وحدات وأفواج هذه القيادات وأشاد بالدور البُطولي لمقاتلي وضُباط الجهاز الغيارى".

وأضاف البيان، أن الساعدي "كشف عن مشاريعه القادمة التي تخص الأمور الإنسانية والصحية والخدمية لمُنتسبي جهاز مُكافحة الإرهاب كافة"، مؤكداً أن المشاريع "ستركز على عوائل الشهُداء وجرحى الجهاز الأبطال في الفترة القادمة لتوفير كافة احتياجاتهم وحقوقهم".

وشدد الساعدي، وفق البيان، على "ضرورة عدم تصديق الشائعات التي تستهدف جهاز مُكافحة الإرهاب في الفترة الأخيرة والتي يُراد من خلالها التشويش على مايُحققه أبطال الجهاز من إنجازات وإنتصارات على فلول الإرهاب".

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