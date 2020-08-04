2020/08/04 | 22:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد قالت “بيتزا إكسبريس” إنها قد تغلق ما يقرب من 15 بالمائة من مطاعمها في المملكة المتحدة، مما يعرض 1100 وظيفة للخطر، في إطار جزء من صفقة إعادة الهيكلة.وقالت الشركة المملوكة لشركة “هوني كابيتال” في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنها بدأت عملية بيع للعثور على مالك جديد.وأضافت الشركة التي تملك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمن صفقة اعادة هيكلة..”بيتزا إكسبريس” تعتزم إلغاء 1100 وظيفة في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضمن صفقة اعادة هيكلة..”بيتزا إكسبريس” تعتزم إلغاء 1100 وظيفة في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).