تحذيرات من خطورة الإفراط في التصوير المقطعي الكمبيوتري

2020/08/04 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الخبراء في هيئة “روس بوتريب نادزور”( الرقابة على الاستهلاك) أن جرعة الإشعاع الجماعية في الفترة ما بين مارس ويونيو الماضي ارتفعت في روسيا بمقدار 1.5 مرة.وذلك نقلا عن دراسة أجراها معهد “رامزايف” الروسي للصحة الإشعاعية في بطرسبورغ بناء على معلومات خضوع المواطنين الروس للتصوير الكمبيوتري المقطعي بغية تشخيص مرض “كوفيد – […]

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